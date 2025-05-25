ПВР откроют в нижегородской школе №190 после пожара на улице Пермякова

Пункт временного размещения планируется развернуть в школе №190 для решения оргвопросов, связанных с крупным пожаром в многоэтажке на улице Пермякова в Нижнем Новгороде. Это следует из поста градоначальника Юрия Шалабаева в личном телеграм-канале.
Сообщалось, что возгорание в девятиэтажном жилом доме на Автозаводе произошел днем 30 мая. Там полыхали несколько балконов на разных этажах. Сотрудники МЧС присвоили пожару ранг №3. В результате спасен один человек. Пострадали четверо, включая подростка.
По данным Шалабаева, к ситуации на Пермякова подключилась районная администрация. Чиновники вместе с ДУКом работают с эвакуированными жильцами многоэтажки.
"По окончании тушения возгорания станет понятно, кто нуждается в помощи", - добавил мэр.
Что известно об этом пожаре, можно прочитать здесь.
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