Трое взрослых и ребенок пострадали при пожаре в многоэтажке на Пермякова Происшествия

Фото: МЧС России по Нижегородской области

Трое взрослых и ребенок пострадали из-за крупного пожара в многоквартирном доме на улице Пермякова в Нижнем Новгороде днем 30 мая. Об этом сообщает МЧС России по Нижегородской области.

Возгоранию присвоен третий ранг (сначала был второй. - Прим. ред.). Для борьбы с огнем и спасения людей сформированы два боевых участка.

На данный момент в ликвидации пожара задействованы 82 человека и 21 единица техники.

Согласно оперативной информации, один человек был спасен.

Напомним, пожар охватил сразу несколько этажей дома. На место прибыл замглавы администрации Автозаводского района Антон Чернов.