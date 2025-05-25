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Происшествия

Трое взрослых и ребенок пострадали при пожаре в многоэтажке на Пермякова

30 мая 2025 15:20  [171] Происшествия
Трое взрослых и ребенок пострадали при пожаре в многоэтажке на Пермякова

Фото: МЧС России по Нижегородской области

Трое взрослых и ребенок пострадали из-за крупного пожара в многоквартирном доме на улице Пермякова в Нижнем Новгороде днем 30 мая. Об этом сообщает МЧС России по Нижегородской области.

Возгоранию присвоен третий ранг (сначала был второй.  - Прим. ред.). Для борьбы с огнем и спасения людей сформированы два боевых участка.

На данный момент в ликвидации пожара задействованы 82 человека и 21 единица техники.

Согласно оперативной информации, один человек был спасен. 

Напомним, пожар охватил сразу несколько этажей дома. На место прибыл замглавы администрации Автозаводского района Антон Чернов.

 

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Теги:
Автозаводский район МЧС Пожар
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