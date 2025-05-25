Трое взрослых и ребенок пострадали при пожаре в многоэтажке на Пермякова

Фото:
Трое взрослых и ребенок пострадали из-за крупного пожара в многоквартирном доме на улице Пермякова в Нижнем Новгороде днем 30 мая. Об этом сообщает МЧС России по Нижегородской области.
Возгоранию присвоен третий ранг (сначала был второй. - Прим. ред.). Для борьбы с огнем и спасения людей сформированы два боевых участка.
На данный момент в ликвидации пожара задействованы 82 человека и 21 единица техники.
Согласно оперативной информации, один человек был спасен.
Напомним, пожар охватил сразу несколько этажей дома. На место прибыл замглавы администрации Автозаводского района Антон Чернов.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+