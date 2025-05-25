Пострадавшего при пожаре на Пермякова ребенка госпитализировали в НОДКБ Происшествия

Пострадавшая при пожаре на улице Пермякова несовершеннолетняя нижегородка госпитализирована, сообщил медицинский блогер Алексей Никонов в своем телеграм-канале.

Напомним, пожар в многоэтажном доме в Автозаводском районе областного центра произошел днем 30 мая. Там полыхали несколько балконов на разных этажах. Сотрудники МЧС присвоили пожару ранг №3. В результате спасен один человек. Пострадали четверо, включая подростка.

Девочку (возраст не уточняется) находится в среднетяжелом состоянии. Ее положили в педиатрическое отделение детской областной больницы.

В состоянии средней степени тяжести она госпитализирована в педиатрическое отделение НОДКБ.

По факту случившегося организована прокурорская проверка. На месте ЧП работает замглавы Автозавода. Последняя информация о происшествии собрана в статье на сайте НИА "Нижний Новгород".