Пострадавшего при пожаре на Пермякова ребенка госпитализировали в НОДКБ

Пострадавшая при пожаре на улице Пермякова несовершеннолетняя нижегородка госпитализирована, сообщил медицинский блогер Алексей Никонов в своем телеграм-канале.
Напомним, пожар в многоэтажном доме в Автозаводском районе областного центра произошел днем 30 мая. Там полыхали несколько балконов на разных этажах. Сотрудники МЧС присвоили пожару ранг №3. В результате спасен один человек. Пострадали четверо, включая подростка.
Девочку (возраст не уточняется) находится в среднетяжелом состоянии. Ее положили в педиатрическое отделение детской областной больницы.
В состоянии средней степени тяжести она госпитализирована в педиатрическое отделение НОДКБ.
По факту случившегося организована прокурорская проверка. На месте ЧП работает замглавы Автозавода. Последняя информация о происшествии собрана в статье на сайте НИА "Нижний Новгород".
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