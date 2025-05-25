Кофе, рыба и масло сильнее всего подорожали в Нижегородской области Экономика

В Нижегородской области сохраняется рост цен, однако темп его замедляется. Особенно это заметно в сегменте непродовольственных товаров. Об этом сообщили в Волго-Вятском главного управления Банка России.

Цены выросли на 0,39% по сравнению с мартом. Сильнее всего подорожали продукты питания. В частности, рыба, сыр, масло и овощи. Повысилась цена и на кофе. При этом некоторые товары, напротив, стали дешевле. К примеру, яйца за год подешевели почти на треть. Снизилась и стоимость сахара.

В сегменте непродовольственных товаров за год заметно подорожали стройматериалы, одежда и бытовая химия. Это связывают с тем, что в цену закладывали возросшие затраты на транспортировку и оплату труда и другие. При этом бытовая техника, наоборот, стала доступнее. Причины - укрепление рубля и снижение спроса.

Упали в цене услуги. Например, подешевели зарубежные туры, но при этом подорожала стоимость отдыха в санаториях и пансионатах.

По мнению экспертов банка, рост цен сдерживает высокая ключевая ставка и снижение активности на рынке потребительского кредитования. Годовая инфляция в регионе составила 9,81%, что ниже общероссийского уровня в 10,23%.

Добавим, что по итогам марта в регионе больше всего подорожали проезд, рыба и шубы.