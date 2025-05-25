Проблема не в еде: врач рассказал, как худеть с умом
Пляжи Нижнего Новгорода: где можно купаться в 2025 году
Новый штамм коронавируса угрожает Нижегородской области
Семьи участников СВО получат ипотеку под 2%
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
30 мая 2025 17:53  [97] Кофе, рыба и масло сильнее всего подорожали в Нижегородской области
30 мая 2025 12:06  [199] Бар Владимира Кристовского из Uma2rman задолжал 3,3 млн рублей и закрылся
30 мая 2025 07:00  [778] Бывшее здание филиала МГУТУ на Автозаводе выставили на торги
29 мая 2025 19:07  [652] Особняк находящегося под следствием Аржанова продают за 61 млн рублей
29 мая 2025 18:49  [226] Нижегородские инвестиционные практики представили делегации Саратовской области
29 мая 2025 15:32  [347] Нижегородский бизнес-омбудсмен помог предприятию из Сергача отменить штраф
29 мая 2025 13:48  [950] Нижегородские депутаты утвердили семейный капитал с гибкой системой выплат
29 мая 2025 13:22  [355] Будущих руководителей для производства обучили на заводе ОМК в Выксе
29 мая 2025 10:15  [409] Суд отклонил иск о банкротстве нижегородского завода после погашения долга
29 мая 2025 09:56  [373] Евгений Люлин: "Нижегородские предприниматели не просто замещают импорт, но и превосходят его по качеству"
Экономика

Кофе, рыба и масло сильнее всего подорожали в Нижегородской области

30 мая 2025 17:53  [97] Экономика
Кофе, рыба и масло сильнее всего подорожали в Нижегородской области

В Нижегородской области сохраняется рост цен, однако темп его замедляется. Особенно это заметно в сегменте непродовольственных товаров. Об этом сообщили в Волго-Вятском главного управления Банка России.

Цены выросли на 0,39% по сравнению с мартом. Сильнее всего подорожали продукты питания. В частности, рыба, сыр, масло и овощи. Повысилась цена и на кофе. При этом некоторые товары, напротив, стали дешевле. К примеру, яйца за год подешевели почти на треть. Снизилась и стоимость сахара. 

В сегменте непродовольственных товаров за год заметно подорожали стройматериалы, одежда и бытовая химия. Это связывают с тем, что в цену закладывали возросшие затраты на транспортировку и оплату труда и другие. При этом бытовая техника, наоборот, стала доступнее. Причины - укрепление рубля и снижение спроса. 

Упали в цене услуги. Например, подешевели зарубежные туры, но при этом подорожала стоимость отдыха в санаториях и пансионатах.

По мнению экспертов банка, рост цен сдерживает высокая ключевая ставка и снижение активности на рынке потребительского кредитования. Годовая инфляция в регионе составила 9,81%, что ниже общероссийского уровня в 10,23%.

Добавим, что по итогам марта в регионе больше всего подорожали проезд, рыба и шубы. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Банк России Инфляция
Поделиться:
Новости по теме
27 мая 2025 10:41  [479] Банки в Нижегородской области ужесточили выдачу потребкредитов
22 мая 2025 08:00  [599] Размер ипотечного чека в Нижегородской области вырос почти на 6%
07 мая 2025 10:25  [590] В Госдуме предложили ввести ежеквартальную индексацию пенсий
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных