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Экономика

Банки в Нижегородской области ужесточили выдачу потребкредитов

27 мая 2025 10:41  [136] Экономика
Банки в Нижегородской области ужесточили выдачу потребкредитов

Уровень отказов по заявкам на потребительские кредиты в банках Нижегородской области заметно вырос в 2025 году, сообщает ИА "Время Н".

Согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в марте доля отклонённых заявок достигла 72,0%. Для сравнения: в марте 2024 года этот показатель составлял 68,3%, а в декабре прошлого года — 69,1%.

По информации Волго-Вятского главного управления Банка России, на 1 апреля 2025 года совокупный объём выданных потребительских кредитов жителям региона составил 292,5 млрд рублей. Это на 0,4% меньше, чем на ту же дату годом ранее.

В первом квартале 2025 года объём выданных банками потребительских кредитов в области составил 79,5 млрд рублей. Это на 24% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда в сфере кредитования наблюдался перегрев как в регионе, так и по всей стране.

Кроме того, количество выданных кредитов, включая ипотеку, автокредиты и займы наличными, снизилось на 60% и составило всего 2700 единиц.

Снижение активности на рынке потребительского кредитования объясняется рядом факторов. В первую очередь, это высокая ключевая ставка, установленная Банком России, а также макропруденциальные меры, направленные на ограничение роста закредитованности населения.

Как пояснили в Волго-Вятском ГУ Банка России, макропруденциальные лимиты — это ограничения на выдачу займов с высокой долговой нагрузкой. Пока они применяются только к необеспеченным кредитам, но с 1 июля 2025 года начнут действовать и в сегментах ипотеки и автокредитования.

Также действует механизм макропруденциальных надбавок. Если у потенциального заёмщика уровень долговой нагрузки превышает установленный ЦБ порог, банк обязан увеличить объём собственного капитала для выдачи такого кредита. Это вынуждает банки быть более избирательными и отдавать предпочтение менее закредитованным заёмщикам.

По оценкам аналитиков, Центробанк будет придерживаться жёсткой денежно-кредитной политики в течение большей части 2025 года. В связи с этим ожидать снижения процентных ставок по кредитам в ближайшее время не приходится.

Ранее сообщалось, что доступ к кредитам и госуслугам ограничат для нижегородцев-неплательшиков алиментов.

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Теги:
Банк России Инфляция Кредиты
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