Размер ипотечного чека в Нижегородской области вырос почти на 6% Экономика

Средний размер ипотечного кредита в Нижегородской области в апреле 2025 года увеличился на 5,9% по сравнению с мартом. Об этом свидетельствуют данные, переданные кредитными организациями в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В целом по России средняя сумма ипотечного займа в апреле составила 4,41 млн рублей, что на 2,1% меньше, чем в марте (4,50 млн рублей). Несмотря на это, в годовом выражении показатель продемонстрировал рост на 2,5% — в апреле 2024 года средний ипотечный кредит составлял 4,30 млн рублей.

По словам экспертов, с начала 2025 года размер ипотечных займов колеблется в диапазоне от 4,1 до 4,5 млн рублей. Апрельское снижение связывают с действиями регулятора, направленными на охлаждение рынка ипотеки. Среди таких мер — повышение ключевой ставки и ужесточение требований к долговой нагрузке заемщиков.

"После завершения массовых программ льготной ипотеки в середине 2024 года рынок стабилизировался. Сейчас банки выдают кредиты преимущественно клиентам с хорошей кредитной историей и уровнем долговой нагрузки не выше 50%", — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Наибольшие суммы ипотечных кредитов по стране зафиксированы в Москве (7,47 млн рублей), Московской области (5,98 млн), Санкт-Петербурге (5,76 млн), Якутии (5,24 млн) и Приморском крае (4,92 млн).

Что касается региональной динамики, то в ряде субъектов в апреле наблюдалось заметное снижение среднего чека. Так, в Пермском крае он упал на 11,9%, в Оренбургской области — на 8,7%, в Омской — на 6,7%. В то же время в ряде регионов, включая Нижегородскую область, зафиксирован рост: в Тульской области (+5,6%), Якутии (+3,8%), Хабаровском крае (+3,0%) и Московской области (+2,4%).

В Москве и Санкт-Петербурге рост был умеренным — 1,2% и 0,3% соответственно.

Ранее сообщалось, что нижегородцам-неплательщикам алиментов ограничат доступ к кредитам и госуслугам.