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Общество

Парковку временно запретят на некоторых улицах в центре Нижнего Новгорода

31 мая 2025 10:40  [51] Общество
Парковку временно запретят на ряде улиц в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде на нескольких улицах временно запретят парковку. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Ограничения будут действовать со 2 по 8 июня.

Основные меры коснутся улицы Советской — от Канавинского моста до площади Ленина — и улицы Совнаркомовской — на участке от Керченской до бульвара Мира. Здесь стоянка автомобилей будет запрещена с 00:01 2 июня до 23:59 8 июня.

Кроме того, на улице Совнаркомовской, между Керченской и Мурашкинской, возможно временное перекрытие движения в случае образования транспортных заторов.

Дополнительные ограничения запланированы на утро 3 июня. С 00:00 до 12:00 парковку запретят на улице Пожарского (от площади Минина и Пожарского до дома №4 по улице Пискунова), а также на улице Пискунова — от дома №4 до улицы Большой Покровской и Театральной площади.

Также ограничения будут действовать с 05:00 2 июня до 15:00 3 июня в переулке Гранитном, на улицах Ашхабадской (от дома №86 по улице Белинского до дома №1/4 по улице Ашхабадской) и Решетниковской (от дома №123 по улице Максима Горького до дома №4А по Гранитному переулку).

Водителей просят заранее освободить улицы от припаркованных машин. Автомобили, оставленные в зоне действия ограничений, будут принудительно перемещены. Получить информацию о местонахождении перемещённого транспорта можно по телефону 417-17-07.

Автомобилистам также рекомендуют заранее ознакомиться со схемами движения, обращать внимание на временные дорожные знаки и строго следовать указаниям служб.

Напомним, что 31 мая на некоторых участках Волжской набережной, улиц Совнаркомовской и Бетанкура будут действовать временные ограничения движения и парковки транспорта из-за спортивного забега. Также сообщалось, что приостановлено движение транспорта по улице Малой Покровской в связи с ремонтными работами на инженерных сетях.

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Теги:
ограничения Парковки Транспортные ограничения
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