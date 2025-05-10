Одностороннее движение введут на проезде у Нижегородской ярмарки с 1 июня

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С 1 июня на отдельных участках Ярмарочного проезда вводится односторонне движение. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города.
Так, изменения затронут отрезок от улицы Должанской до дома №28 на улице Совнаркомовской.
Нововведение направлено на улучшение пропускной способности участка и сохранение существующих парковочных мест.
Ранее сообщалось, что ограничения движения по трем федеральным трасса ввели до 18 мая в Нижегородской области.
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