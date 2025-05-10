Одностороннее движение введут на проезде у Нижегородской ярмарки с 1 июня Общество

Фото: пресс-служба мэрии

С 1 июня на отдельных участках Ярмарочного проезда вводится односторонне движение. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города.

Так, изменения затронут отрезок от улицы Должанской до дома №28 на улице Совнаркомовской.

Нововведение направлено на улучшение пропускной способности участка и сохранение существующих парковочных мест.

Ранее сообщалось, что ограничения движения по трем федеральным трасса ввели до 18 мая в Нижегородской области.