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Общество

Одностороннее движение введут на проезде у Нижегородской ярмарки с 1 июня

15 мая 2025 11:09  [58] Общество
Одностороннее движение введут на проезде у Нижегородской ярмарки с 1 июня

Фото: пресс-служба мэрии

С 1 июня на отдельных участках Ярмарочного проезда вводится односторонне движение. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города.

Так, изменения затронут отрезок от улицы Должанской до дома №28 на улице Совнаркомовской.

Нововведение направлено на улучшение пропускной способности участка и сохранение существующих парковочных мест.

Ранее сообщалось, что ограничения движения по трем федеральным трасса ввели до 18 мая в Нижегородской области.

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Теги:
движение Транспорт Транспортные ограничения
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