Лыковую дамбу пока не откроют для транспорта в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Кира Мишина

В Нижнем Новгороде продлено ограничение движения на Лыковой дамбе в Нижегородском районе. Об этом сообщает городской департамент транспорта.

Ранее планировалось, что перекрытый участок на улице Добролюбова откроют до конца мая. Теперь открытие транспортного движения переносится на более поздний срок.

В связи с этим автобусы маршрутов А-5 и А-42 продолжат курсировать по ранее утвержденным схемам.

Напомним, что в Нижнем Новгороде продолжается масштабная замена трамвайных путей. Уже завершились работы на улице Бекетова в Советском районе.

В настоящее время работы проходят на улицах Октябрьской, Добролюбова, Окском съезде, Красносельской и в районе площади Лядова.