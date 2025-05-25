Участники международной биеннале в Нижнем Новгороде рассказали о своих работах Культура и отдых

Фото: Полина Зубова

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

30 мая в ДК Центр состоялся artist-talk с участниками Международной биеннале экологического искусства и ее главного проекта "Кожа Земли" (6+). Мероприятие посетил корреспондент НИА "Нижний Новгород".

О своих работах, созданных специально для биеннале, рассказали Янгкура из Республики Корея и Оланреваджу Теджуосо из Нигерии. Их объединяет общая тема - желание привлечь внимание людей к теме мусора и и избыточного потребления, влияющего на экологию.

Обе работы Янгкуры связаны с океаном, который оказал огромное влияние на него и его взгляды.

"Я живу на маленьком острове, на побережье. Океан постоянно приносит с собой мусор, который люди выбрасывают туда. Это то, что я вижу каждый день, выходя из дома. С приливами и отливами на побережье снова и снова прибивается много мусора. Поэтому в своих работах я заостряю внимание на проблемах океана", - рассказал художник.

Оланреваджу Теджуосо заметил, что в его стране проблема мусора и экологии ощущается очень остро: повсюду валяются пластиковые пакеты, бутылки, бумага. Ситуация там намного хуже, чем в европейских странах.

"Проблема настолько огромная, что даже правительство не может ничего с ней сделать. Я хочу внести какой-то вклад в решение этой проблемы. Сделать хоть что-то для того, чтобы эта проблема уменьшилась. И поэтому я решил, что буду использовать этот мусор для своих работ. И таким образом я стараюсь обратить внимание людей на эту проблему", - поделился Теджуосо.

Художники понимают, что избавиться от проблемы мусора уже не получится, так как на это влияет очень много факторов. Однако, это не значит, что надо сложить руки. Любая деятельность, направленная на заботу об окружающей среде, отодвигает момент, когда экологическая ситуация достигнет точки невозврата, и создает комфортные условия для жизни следующих поколений.

Работы художников будет представлены на экспозиции двух площадок: на Мытном рынке и в Гостинице Ермолаевых.

Напомним, главный проект Биеннале "Кожа Земли" открылся 30 мая. Выставка объединит более 250 работ 70 художников из 33 стран. Экспозиция будет представлена на двух площадках: на Мытном рынке и в Гостинице Ермолаевых — последняя впервые адаптирована под выставочное пространство.