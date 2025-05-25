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Культура и отдых

Аудиогид по маршруту Нижний Новгород — Городец стал доступен для туристов

30 мая 2025 14:12  [113] Культура и отдых
Аудиогид по маршруту Нижний Новгород — Городец стал доступен для туристов

Фото: Наталья Лебедева

В преддверии туристического сезона компания МТС выпустила бесплатный аудиогид по маршруту между Нижним Новгородом и Городцом. Новый формат цифрового сопровождения ориентирован на пассажиров речного судна "Валдай 45Р", курсирующего по Волге. Аудиоспектакль "Волжские истории" (0+) доступен в приложениях izi.TRAVEL и tmatic.travel для абонентов всех операторов.

Городец, старейший город Нижегородской области, широко известен как музей под открытым небом. С его историей теперь можно познакомиться еще до прибытия: аудиогид включает рассказы о ключевых достопримечательностях, архитектуре, народных преданиях, а также о строительстве Горьковского водохранилища и Волго-Вятской ГЭС. За основу сценария взяты материалы, подготовленные при участии региональных историков и культурологов.

Особенность формата — в его интерактивной подаче. Истории разворачиваются в форме диалога между отцом и сыном, что делает повествование доступным и для взрослых, и для детей. Звучание сопровождается атмосферными описаниями природы, речных пейзажей и исторических сюжетов, связанных с населенными пунктами вдоль маршрута. Гид не только информирует, но и помогает глубже почувствовать местный колорит и дух Волги.

Как отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов, интерес к региону стабильно высок. По данным сервиса Bronevik.com, Нижний Новгород входит в пятерку самых популярных туристических направлений на длинные выходные в июне.

"Многие из тех, кто приезжает в Нижний Новгород, планируют поездку в Городец. Новый аудиогид делает это путешествие более содержательным и позволяет семьям получить совместный опыт, который выходит за рамки обычной экскурсии", — отметил он.

По информации администрации Городецкого округа, только в прошлом году город принял более 745 тысяч гостей. В этом сезоне запланировано открытие нового музея и развитие городского пространства. Глава округа Александр Мудров подчеркнул, что благодаря новому аудиогиду знакомство с городом начинается еще в пути: "Городец тесно связан с Волгой, и каждый прибывающий теплоход — это возможность рассказать туристам нашу историю и показать культуру края".

Речное сообщение между Нижним Новгородом и Городцом обеспечивает компания "Водолет". В прошлом году суда "Валдай 45Р" совершили 645 регулярных и 236 прогулочных рейсов, перевезя более 30 тысяч человек.

По словам генерального директора компании Никиты Итальянцева, уже с начала этого сезона, стартовавшего в середине апреля, услугами компании воспользовались более 3 тысяч пассажиров.

"Новый аудиогид делает путешествие не просто комфортным, но и познавательным — туристы узнают больше о людях и событиях, оставивших след в истории Поволжья", — отметил он.

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Теги:
Городец МТС Туризм
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