Нижегородцы жалуются на заваленную мусором территорию у реки Борзовка Культура и отдых

Фото: сообщество "Река Борзовка" в VK

Река Борзовка, которая в 2023 году была очищена, а территория благоустроена, снова оказалась в запущенном состоянии. Об этом пишут жители в одноименном сообществе во "ВКонтакте".

Напомним, что на очистку и благоустройство берегов реки из регионального и местных бюджетов выделялось более 150 млн рублей. Работы проводили в рамках федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" нацпроекта "Экология".

Но, по словам жителей, после завершения работ регулярного ухода за территорией практически нет. В русле скапливаются упавшие деревья, которые никто не убирает, а берега заполняются мусором. Хотя отходы появляются не сами по себе — их приносят и сбрасывают люди. На берегу можно увидеть стеклянные и жестяные банки, старую обувь, покрышки, деревянные паллеты и даже дверцы от шкафов.

Кроме того, в группе жителей, следящих за состоянием реки, сообщается о стихийной свалке в гаражном массиве на правом берегу Борзовки. Люди пишут, что вдоль гаражей валяются доски, фанера и прочий строительный мусор, который со временем может оказаться в реке.

Также они сообщают, что верхний участок реки — от истока до Восточного проезда — практически пересох и по его дну теперь можно пройти, не испачкав обувь.

Еще один момент, на который указывают местные - деревья, высаженные в новом сквере вдоль реки, могут погибнуть, если ситуация не изменится. местныйжитель призвал администрацию Ленинского района принять меры.

В администрации ответили, что содержание территории вдоль Борзовки осуществляется по муниципальному контракту. Подрядная организация, согласно договору, обязана выполнять работы по уборке случайного мусора, стрижке газонов, уходу за зелеными насаждениями, а также содержанию малых архитектурных форм.

Добавим, что недавно контрольно-счетная палата Нижегородской области сообщила о выявлении неэффективного расходования средств на мероприятиях по очистке реки Борзовки. Проведенные в 2024 году контрольные мероприятия показали, что река после проведения очистки снова находится в неудовлетворительном состоянии.