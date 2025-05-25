Моторные лодки пустят на Горьковское водохранилище и Ветлугу с 1 июня Общество

С 1 июня на Горьковском водохранилище и реке Ветлуга с притоками вновь разрешено использовать маломерные суда с мотором. Об этом сообщает минлесхоз Нижегородской области.

Тем не менее, ограничения продолжают действовать на участках, где проходит нерест рыбы. До окончания этого периода использование любых маломерных судов в таких зонах остается под запретом.

Нарушение грозит административной ответственностью - штрафом от 2 000 до 4 000 рублей.

Ранее ограничение было снято на Чебоксарском водохранилище и впадающих в него реках.