Моторные лодки пустят на Горьковское водохранилище и Ветлугу с 1 июня

С 1 июня на Горьковском водохранилище и реке Ветлуга с притоками вновь разрешено использовать маломерные суда с мотором. Об этом сообщает минлесхоз Нижегородской области.
Тем не менее, ограничения продолжают действовать на участках, где проходит нерест рыбы. До окончания этого периода использование любых маломерных судов в таких зонах остается под запретом.
Нарушение грозит административной ответственностью - штрафом от 2 000 до 4 000 рублей.
Ранее ограничение было снято на Чебоксарском водохранилище и впадающих в него реках.
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