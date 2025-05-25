Нижегородские хирурги предотвратили рак гортани у хронического курильщика

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В Нижнем Новгороде врачи провели операцию пациенту с предраковым состоянием гортани, вызванным многолетним курением. Об этом сообщил редактор издания "Стационар-пресс" Алексей Никонов в своем Telegram-канале.
Мужчина страдал от хронического отечно-полипозного ларингита — заболевания, которое развивается у активных курильщиков и может перейти в злокачественную форму. Как пояснил оториноларинголог Григорий Белозеров, следующей стадией патологии становится рак.
"Из-за отека и полипов края гортани двигались, словно паруса на ветру", — описал картину врач.
Хирургическое вмешательство стало возможным благодаря ЛОР-микроскопу, закупленному для больницы № 35 в конце зимы. С его помощью специалисты аккуратно удалили полипы, минимизировав повреждения здоровых тканей.
Медики настоятельно порекомендовали пациенту отказаться от курения, чтобы избежать повторного развития заболевания и не допустить онкологии.
Ранее сообщалось, что нижегородские медики спасли жительницу Арзамаса с тяжелым заболеванием печени.
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