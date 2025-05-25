Водитель "Лады Приоры" в Урене разбился насмерть, вылетев с дороги Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Смертельное ДТП произошло поздним вечером 31 мая в городе Урень Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Авария случилась около 23:55 на улице Центральной.

По предварительным данным, водитель легковушки, мужчина 1995 года рождения, находясь в состоянии опьянения, превысил скорость, и не справился с управлением.

В результате авто вылетело с дороги в правый кювет, врезавшись в дерево.

Сообщается, что водитель от полученных травм погиб на месте. Его пассажир, мужчина 2002 года рождения, был госпитализирован в Уренскую ЦРБ.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в результате серьезного ДТП под Семеновым травмы получили двое взрослых и два ребенка.