Человек пострадал в ДТП с перевертышем на Нижневолжской набережной Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

ДТП с участием двух автомобилей произошло 29 мая на Нижневолжской набережной. Об этом сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.

По предварительным данным, около 23:30 32-летний водитель автомобиля "Хендай", совершая левый поворот, не предоставил преимущество в движении автомобилю "Хонда", который двигался прямо по своей полосе.

В результате столкновения "Хонду" отбросило в световую опору, после чего транспортное средство перевернулось на крышу.

Водитель перевернувшейся иномарки получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в медицинское учреждение.

По факту происшествия сотрудники ГИБДД проводят административное расследование.

Ранее сообщалось, что мотоциклиста госпитализировали после столкновения с полицейской машиной.