Человек пострадал в ДТП с перевертышем на Нижневолжской набережной

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ДТП с участием двух автомобилей произошло 29 мая на Нижневолжской набережной. Об этом сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.
По предварительным данным, около 23:30 32-летний водитель автомобиля "Хендай", совершая левый поворот, не предоставил преимущество в движении автомобилю "Хонда", который двигался прямо по своей полосе.
В результате столкновения "Хонду" отбросило в световую опору, после чего транспортное средство перевернулось на крышу.
Водитель перевернувшейся иномарки получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в медицинское учреждение.
По факту происшествия сотрудники ГИБДД проводят административное расследование.
Ранее сообщалось, что мотоциклиста госпитализировали после столкновения с полицейской машиной.
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