Огненная стихия уничтожила три дома в Чкаловском районе: пострадала женщина Происшествия

В поселке Тимонькино, расположенном в Чкаловском районе Нижегородской области, произошел масштабный пожар, в результате которого полностью выгорели три жилых дома.

Как сообщает телеграм-канал "Нижний Новгород без цензуры", пламя было настолько сильным, что его можно было заметить за несколько километров от места происшествия.

По информации регионального управления МЧС, площадь возгорания составила около 192 квадратных метров. Спасатели оперативно прибыли на место, однако огонь уже успел нанести значительный ущерб.

Свидетели происшествия сообщают в социальных сетях, что в результате пожара пострадала женщина — хозяйка одного из домов. Она получила ожоги и была доставлена в больницу.

Ранее сообщалось, что после гибели женщины во время пожара на улице Пермякова в Нижнем Новгороде следователи возбудили дело.