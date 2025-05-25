Прокуратура взяла на контроль пожар на улице Пермякова

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В многоквартирном доме, расположенном на улице Пермякова в Автозаводском районе, днем 30 мая произошло возгорание. К месту пожара прибыл прокурор Автозаводского района Максим Сивогривов, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Сивогривов лично контролирует работу аварийно-спасательных служб, а также устранение последствий возгорания.
Точные причины случившегося не установлены. По факту происшествия проводится проверка. Все обстоятельства пожара выясняются.
Прокуратура Нижегородской области взяла ситуацию под контроль.
Напомним, несколько балконов загорелось в доме по адресу улица Пермякова,4А. На место происшествия прибыл замглавы Автозаводского района. На данный момент известно о четырех пострадавших, один из них – ребенок.
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