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Общество

Сложную операцию на колене юному спортсмену из Орла выполнил нижегородский врач

01 июня 2025 12:15  [82] Общество
Врач в Нижнем Новгороде провел сложную операцию на колене юному спортсмену из Орла

Нижегородские хирурги провели уникальную операцию молодому спортсмену из Орла, получившему серьезную травму во время занятий футболом. У подростка был диагностирован разрыв передней крестообразной связки колена — крайне редкое повреждение для его возраста.

Об этой ситуации сообщил главный редактор информагентства "Стационар-пресс" Алексей Никонов в своем Telegram-канале.

Операцию выполнил опытный травматолог Алексей Крупко. Он применил сложную хирургическую методику Macintosh, которая используется в исключительных случаях. Вмешательство длилось более двух часов.

По словам Никонова, подобные операции крайне редки как в России, так и за рубежом. Их проводят лишь в тех случаях, когда речь идет о пациентах с высоким спортивным потенциалом.

Хирургическое вмешательство прошло успешно. Уже спустя несколько часов после операции юный футболист смог встать и передвигаться с помощью костылей.

Врачи уверены, что молодой спортсмен сможет вернуться на поле и продолжить спортивную карьеру.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде врачи провели операцию пациенту с предраковым состоянием гортани, вызванным многолетним курением.

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Теги:
Врачи Здравоохранение Медицина и здоровье
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