Врачи спасли жительницу Арзамаса, исключив рак и пересадив печень Общество

Жизнь 40-летней жительницы Арзамаса едва не оборвалась из-за тяжелого заболевания печени. Эту историю рассказал медицинский эксперт Алексей Никонов в своем телеграм-канале "Бокал прессека".

В 2022 году у женщины внезапно начал увеличиваться живот, а анализ крови показал наличие онкомаркеров. Врачи заподозрили злокачественную опухоль печени или яичников.

Однако дальнейшее обследование показало, что рак — ложное предположение. По результатам ПЭТ-КТ опухолевых образований не выявили. Несмотря на это, специалисты из Волгограда, где пациентка проходила диагностику, не смогли поставить точный диагноз.

Окончательно ситуацию прояснили врачи Центральной городской больницы Арзамаса. После проведения биопсии они установили, что у пациентки токсический цирроз печени. Женщине срочно назначили лечение — диуретики и гепатопротекторы.

Под наблюдением заведующего хирургическим отделением Евгения Шарандова за год медики вывели из брюшной полости пациентки более 50 литров жидкости.

К концу 2024 года потребовалась трансплантация. Операцию выполнили специалисты Приволжского окружного медицинского центра ФМБА России Сергей Васенин и Елена Рябова. Пересадка прошла успешно.

Недавно женщина пришла на плановый прием — здоровая, улыбающаяся, с румянцем на щеках. Она поблагодарила врачей за спасенную жизнь.