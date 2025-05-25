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Происшествия

Аферисты выманили у нижегородцев около 3,5 млн рублей за сутки

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Аферисты выманили у нижегородцев около 3,5 млн рублей за сутки

В Нижегородской области за сутки зафиксировано несколько случаев телефонного мошенничества, в результате которых жители региона перевели злоумышленникам почти 3,5 миллиона рублей.

Аферисты действовали по отработанной схеме: они звонили жертвам, представлялись сотрудниками государственных структур и под предлогом предотвращения подозрительных операций убеждали перевести средства на так называемые "безопасные" счета.

Одной из жертв стал 21-летний студент из Канавинского района. Молодой человек поверил мошенникам и перечислил 1 115 000 рублей — как собственные средства, так и деньги, взятые в кредит.

В Московском районе пострадал 56-летний руководитель предприятия, занимающегося производством электрооборудования. Он лишился 988 000 рублей из личных накоплений.

Еще один случай произошел в Советском районе. 66-летний сотрудник высшего учебного заведения перевел мошенникам 1 314 000 рублей, используя как собственные, так и заемные средства.

По всем эпизодам возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ — "Мошенничество". Расследование продолжается. Сотрудники полиции напоминают: настоящие представители государственных органов никогда не просят перевести деньги на чужие счета.

Ранее сообщалось, что пожилые нижегородцы все чаще становятся жертвами телефонных мошенников.

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Теги:
Мошенничество
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