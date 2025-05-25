Магнитная буря сохранит силу до 2 июня в Нижнем Новгороде

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В воскресенье, 1 июня, Земля оказалась под воздействием мощной магнитной бури, которая затронула и Нижний Новгород. Об этом сообщает портал my-calend.ru.
Геомагнитные колебания начались около полудня и сохранятся до конца дня. По оценкам специалистов, 2 июня буря продолжится с аналогичной интенсивностью.
Ожидается, что сила магнитных возмущений достигнет 7 баллов по шкале активности, что может повлиять на самочувствие метеозависимых людей.
Уже 3 июня геомагнитная обстановка стабилизируется: уровень активности снизится до умеренных 3 баллов.
В период магнитной бури жителям Нижнего Новгорода рекомендовано избегать переутомления, контролировать артериальное давление и поддерживать водный баланс.
Ранее сообщалось о самой мощной вспышке на Солнце с начала 2025 года.
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