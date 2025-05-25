Магнитная буря сохранит силу до 2 июня в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Кира Мишина

В воскресенье, 1 июня, Земля оказалась под воздействием мощной магнитной бури, которая затронула и Нижний Новгород. Об этом сообщает портал my-calend.ru.

Геомагнитные колебания начались около полудня и сохранятся до конца дня. По оценкам специалистов, 2 июня буря продолжится с аналогичной интенсивностью.

Ожидается, что сила магнитных возмущений достигнет 7 баллов по шкале активности, что может повлиять на самочувствие метеозависимых людей.

Уже 3 июня геомагнитная обстановка стабилизируется: уровень активности снизится до умеренных 3 баллов.

В период магнитной бури жителям Нижнего Новгорода рекомендовано избегать переутомления, контролировать артериальное давление и поддерживать водный баланс.

Ранее сообщалось о самой мощной вспышке на Солнце с начала 2025 года.