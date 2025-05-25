Новый штамм коронавируса угрожает Нижегородской области
Проблема не в еде: врач рассказал, как худеть с умом
Пляжи Нижнего Новгорода: где можно купаться в 2025 году
Семьи участников СВО получат ипотеку под 2%
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
01 июня 2025 18:15  [95] Нижегородка завоевала престижную награду КНР за вклад в биомедицину
01 июня 2025 17:35  [108] Магнитная буря сохранит силу до 2 июня в Нижнем Новгороде
01 июня 2025 16:53  [173] Нижний Новгород обошёл европейские мегаполисы по уровню качества жизни
01 июня 2025 15:26  [473] Услуги такси в Нижегородской области могут подорожать на 30%
01 июня 2025 13:30  [196] Световую инсталляцию запустят на телебашне Нижнего Новгорода в честь Дня защиты детей
01 июня 2025 12:50  [200] Нижегородское МЧС предупреждает: на регион обрушатся ливни
01 июня 2025 12:15  [236] Сложную операцию на колене юному спортсмену из Орла выполнил нижегородский врач
01 июня 2025 10:20  [229] Фонд "Защитники Отечества" помогает тысячам нижегородских ветеранов СВО
01 июня 2025 09:40  [262] Нижегородские хирурги предотвратили рак гортани у хронического курильщика
01 июня 2025 08:00  [343] Первая неделя лета в Нижнем Новгороде будет дождливой
Общество

Магнитная буря сохранит силу до 2 июня в Нижнем Новгороде

01 июня 2025 17:35  [108] Общество
Магнитная буря сохранит силу до 2 июня в Нижнем Новгороде

Фото: Кира Мишина

В воскресенье, 1 июня, Земля оказалась под воздействием мощной магнитной бури, которая затронула и Нижний Новгород. Об этом сообщает портал my-calend.ru.

Геомагнитные колебания начались около полудня и сохранятся до конца дня. По оценкам специалистов, 2 июня буря продолжится с аналогичной интенсивностью.

Ожидается, что сила магнитных возмущений достигнет 7 баллов по шкале активности, что может повлиять на самочувствие метеозависимых людей.

Уже 3 июня геомагнитная обстановка стабилизируется: уровень активности снизится до умеренных 3 баллов.

В период магнитной бури жителям Нижнего Новгорода рекомендовано избегать переутомления, контролировать артериальное давление и поддерживать водный баланс.

Ранее сообщалось о самой мощной вспышке на Солнце с начала 2025 года.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Астрономия Медицина и здоровье
Поделиться:
Новости по теме
30 марта 2025 13:00  [993] Нижегородцы наблюдали частичное солнечное затмение 29 марта
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных