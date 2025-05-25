Поедающих деревья жутких гусениц заметили в Дзержинске

Фото:
Неприятных насекомых заметили на улицах Дзержинска в Нижегородской области.
Как сообщает телеграм-канал "Нижний Новгород. Без цензуры", жутковатого вида гусеницы буквально опутали паутиной кустарники и уничтожают зеленую листву.
В комментариях пользователи соцсети отметили, что насекомые особенно охотно поедают черемуху.
Ранее сообщалось, что жителей Дзержинска буквально терроризируют полчища зеленых летающих насекомых. Также стало известно о спасении нижегородки, у которой из уха врачи вытащили таракана.
А в Нижегородском медколледже после жалоб на огромных многоножек провели десинсекцию.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+