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Общество

Поедающих деревья жутких гусениц заметили в Дзержинске

02 июня 2025 09:43  [73] Общество
Поедающих деревья жутких гусениц заметили в Дзержинске

Фото: Telegram-канал "Нижний Новгород. Без цензуры"

Неприятных насекомых заметили на улицах Дзержинска в Нижегородской области.

Как сообщает телеграм-канал "Нижний Новгород. Без цензуры", жутковатого вида гусеницы буквально опутали паутиной кустарники и уничтожают зеленую листву.

В комментариях пользователи соцсети отметили, что насекомые особенно охотно поедают черемуху.

Ранее сообщалось, что жителей Дзержинска буквально терроризируют полчища зеленых летающих насекомых. Также стало известно о спасении нижегородки, у которой из уха врачи вытащили таракана.

А в Нижегородском медколледже после жалоб на огромных многоножек провели десинсекцию.

 

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Теги:
Дзержинск Насекомые
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