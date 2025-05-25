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Общество

Трамвай №8 частично возобновит движение в Нижнем Новгороде с 5 июня

29 мая 2025 09:00  [204] Общество
Трамвай №8 частично возобновит движение в Нижнем Новгороде с 5 июня

Фото: Кира Мишина

С 5 июня трамвай №8 снова начнет курсировать по маршруту от улицы Игарской до Малышево в Нижнем Новгороде.

Как пояснили в региональном "Центре развития транспортных систем", частичное восстановление движения связано с проведением масштабной реконструкции трамвайных путей в нагорной части города.

Полностью маршрут № 8, соединяющий улицу Игарскую и Гнилицы, планируется запустить только в октябре 2025 года. В настоящее время на участке Малышево – Гнилицы подрядчик уже ведет ремонт.

Параллельно с этим, с 31 мая временно приостанавливается движение трамваев № 417 на отрезке между Московским вокзалом и улицей Игарской. Это связано с началом строительных работ на улице Аксакова.

На время ограничений трамвай № 417 будет курсировать по укороченному маршруту — от 52-го квартала до улицы Игарской.

Для удобства пассажиров организованы альтернативные маршруты. Жители микрорайона Дачный смогут воспользоваться автобусами № 88 и 19, а тем, кто проживает на улице Аксакова, подойдут автобусы № 38 и 7, проходящие по улице Чкалова.

Как сообщалось ранее, на Автозаводе проходит обкатка новых трамвайных путей. Движение нижегородских трамваев №2 и №27 планируют запустить к августу 2025 года.

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Теги:
Автозаводский район Ремонтные работы Трамвай
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