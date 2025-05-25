Град размером с грецкий орех прошел в Нижегородской области

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Крупный град выпал в нескольких районах Нижегородской области 1 июня после экстренного предупреждения МЧС о сильных ливнях.
Жители региона делятся в социальных сетях фотографиями осадков.
Например, в Большемурашкинском округе районе град достигал размера грецкого ореха.
Непогода также затронула и многие другие районы Нижегородской области: нижегородцы написали, что наблюдались сильные порывы ветра, грозы, град, и прошел сильнейший дождь.
Пользователи сочувствуют владельцам автомобилей, чьи транспортные средства могли пострадать из-за "ледяного гороха" с неба.
Ранее сообщалось, что нижегородцам стоит ожидать прохладную погоду и дожди в первую неделю лета.
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