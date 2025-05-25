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Общество

Метростроители ускорили подготовку котлована на площади Свободы в Нижнем Новгороде

02 июня 2025 12:30  [82] Общество
Метростроители ускорили подготовку котлована на площади Свободы

В Нижнем Новгороде на площади Свободы заметно ускорились работы по возведению стартового котлована для будущих тоннелепроходческих комплексов.

Как сообщает Telegram-канал "МетроНН", одновременно специалисты занимаются укреплением демонтажной камеры, через которую ранее прошёл щит "Владимир", завершивший проходку первого тоннеля. На текущий момент с площадки вывезено свыше 17 600 кубометров грунта — это эквивалентно примерно 1100 рейсам самосвалов КамАЗ.

Ключевым этапом строительства стало возведение финального яруса распорной системы котлована. Уже смонтировано более 250 тонн металлических элементов, обеспечивающих необходимую устойчивость и прочность всей инженерной конструкции.

Видео: Telegram-канал "МетроНН"

Ранее сообщалось о начале проходки левого тоннеля метро от Сенной до площади Свободы. До этого была успешно завершена проходка правого тоннеля между Сенной и площадью Свободы.

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Теги:
Метро Строительство
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