Метростроители ускорили подготовку котлована на площади Свободы в Нижнем Новгороде Общество

В Нижнем Новгороде на площади Свободы заметно ускорились работы по возведению стартового котлована для будущих тоннелепроходческих комплексов.

Как сообщает Telegram-канал "МетроНН", одновременно специалисты занимаются укреплением демонтажной камеры, через которую ранее прошёл щит "Владимир", завершивший проходку первого тоннеля. На текущий момент с площадки вывезено свыше 17 600 кубометров грунта — это эквивалентно примерно 1100 рейсам самосвалов КамАЗ.

Ключевым этапом строительства стало возведение финального яруса распорной системы котлована. Уже смонтировано более 250 тонн металлических элементов, обеспечивающих необходимую устойчивость и прочность всей инженерной конструкции.

Видео: Telegram-канал "МетроНН"

Ранее сообщалось о начале проходки левого тоннеля метро от Сенной до площади Свободы. До этого была успешно завершена проходка правого тоннеля между Сенной и площадью Свободы.