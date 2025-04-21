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Общество

Нижегородские власти допускают смещение сроков строительства метро в Сормове

25 апреля 2025 10:00  [206] Общество
Нижегородские власти допускают смещение сроков строительства метро в Сормове

Нижегородские власти допускают возможность смещения сроков строительства метро в Сормовском районе. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев после отчета в городской думе.

По словам Шалабаева, при реализации предыдущего этапа продления метро до станций "Сенная" и "Площадь Свободы" специалисты столкнулись с непредвиденными трудностями — были обнаружены неучтённые инженерные сети, о которых ранее не было известно. Это привело к задержке сроков строительства примерно на год.

Теперь мэр не исключает, что подобные сложности могут возникнуть и при строительстве сормовской ветки нижегородского метрополитена.

В настоящее время подрядная организация занимается подготовкой проектной документации. Точные сроки начала и завершения строительства станут известны только после завершения всех изыскательских работ для продления метро в Сормове.

Ранее сообщалось, что вице-премьер России Марат Хуснуллин в феврале 2025 года поручил ускорить строительство метро в Нижнем Новгороде. Проект строительства метро в Нижнем Новгороде уже назвали ключевым для города.

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Теги:
Метро Сормовский район Юрий Шалабаев
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