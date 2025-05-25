Автомобиль сбил мужчину на тротуаре в центре Нижнего Новгорода Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

В самом центре Нижнего Новгорода произошел инцидент с наездом на пешехода. Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции по Нижегородской области.

Дорожное происшествие случилось 2 июня на улице Октябрьской. Неустановленный автомобиль сбил 40-летнего мужчину, который шел по тротуару в направлении улицы Ошарской.

Пострадавший получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. О его состоянии в настоящий момент не сообщается.

Очевидцы в социальных сетях утверждают, что наезд мог совершить автомобиль марки "Ауди", однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Сотрудники полиции проводят оперативные мероприятия, направленные на установление личности водителя и розыск транспортного средства, причастного к происшествию.

Ранее сообщалось, что водитель "Лады Приоры" разбился насмерть, вылетев с дороги в кювет в Урене Нижегородской области.