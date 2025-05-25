Два взрослых и два ребенка пострадали в ДТП под Семёновым

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Днем 31 мая на 106-м километре трассы Нижний Новгород - Йошкар-Ола произошло серьезное ДТП, в котором пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Об этом сообщает Госавтоинспекция по Нижегородской области.
По имеющейся информации, 38-летний мужчина, управляя автомобилем Toyota Voxy, выехал на встречную полосу, при этом пересек сплошную линию разметки в зоне действия знака "Обгон запрещен", и совершил столкновением с автомобилем Geely Coolray, двигавшемся прямо во своей полосе.
В результате аварии пострадали четверо: 39-летний водитель автомобиля китайской марки, его 43-летняя пассажирка, а также двое несовершеннолетних детей в возрасте 7 и 15 лет.
Все пострадавшие были госпитализированы в ЦРБ города Семёнов.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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