Два взрослых и два ребенка пострадали в ДТП под Семёновым Происшествия

Фото: Госавтоинспекция по Нижегородской области

Днем 31 мая на 106-м километре трассы Нижний Новгород - Йошкар-Ола произошло серьезное ДТП, в котором пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Об этом сообщает Госавтоинспекция по Нижегородской области.

По имеющейся информации, 38-летний мужчина, управляя автомобилем Toyota Voxy, выехал на встречную полосу, при этом пересек сплошную линию разметки в зоне действия знака "Обгон запрещен", и совершил столкновением с автомобилем Geely Coolray, двигавшемся прямо во своей полосе.

В результате аварии пострадали четверо: 39-летний водитель автомобиля китайской марки, его 43-летняя пассажирка, а также двое несовершеннолетних детей в возрасте 7 и 15 лет.

Все пострадавшие были госпитализированы в ЦРБ города Семёнов.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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