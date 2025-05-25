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Происшествия

Два взрослых и два ребенка пострадали в ДТП под Семёновым

31 мая 2025 15:12  [143] Происшествия
Два взрослых и два ребенка пострадали в ДТП под Семёновым

Фото: Госавтоинспекция по Нижегородской области

Днем 31 мая на 106-м километре трассы Нижний Новгород - Йошкар-Ола произошло серьезное ДТП, в котором пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Об этом сообщает Госавтоинспекция по Нижегородской области. 

По имеющейся информации, 38-летний мужчина, управляя автомобилем Toyota Voxy, выехал на встречную полосу, при этом пересек сплошную линию разметки в зоне действия знака "Обгон запрещен", и совершил столкновением с автомобилем Geely Coolray, двигавшемся прямо во своей полосе.

В результате аварии пострадали четверо: 39-летний водитель автомобиля китайской марки, его 43-летняя пассажирка, а также двое несовершеннолетних детей в возрасте 7 и 15 лет.

Все пострадавшие были госпитализированы в ЦРБ города Семёнов.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что подросток на питбайке сбил трехлетнего мальчика на пешеходном переходе в Урене.

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Теги:
Дети ДТП Семеновский городской округ
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