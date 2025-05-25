Семьи участников СВО получат ипотеку под 2%
Пляжи Нижнего Новгорода: где можно купаться в 2025 году
Проблема не в еде: врач рассказал, как худеть с умом
Новый штамм коронавируса угрожает Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
02 июня 2025 17:35  [44] "Кнопку безопасности" предложили внедрить на "Госуслугах" для сообщений о ЧC
02 июня 2025 17:16  [73] Нижегородское минимущества выставило на торги усадьбу XIX века за 1 рубль
02 июня 2025 16:51  [82] Счастливое детство: активисты партии "Единая Россия" поздравили юных нижегородцев с праздником
02 июня 2025 16:38  [88] Детство под защитой: в Нижегородской области для детей защитников Отечества и многодетных семей прошел праздник надежды
02 июня 2025 16:09  [104] На Автозаводской водопроводной станции модернизировали оборудование для повышения качества питьевой воды
02 июня 2025 16:02  [104] ВТБ назвал ключевые признаки ИИ-контента и способы распознавания фейков
02 июня 2025 15:05  [158] Нижегородская область вновь вошла в топ-10 по самозапретам на кредиты
02 июня 2025 14:45  [126] "РТК-ЦОД" запустил дата-центр в Нижнем Новгороде с опережением графика
02 июня 2025 14:37  [188] Нижний Новгород получил инновационный троллейбус с автономным ходом
02 июня 2025 14:22  [131] Каникулы не для всех: аналитики фиксируют рост мошенничества в отношении школьников
Общество

Нижегородское минимущества выставило на торги усадьбу XIX века за 1 рубль

02 июня 2025 17:16  [73] Общество
Нижегородское минимущества выставило на торги усадьбу XIX века за 1 рубль

Фото: торги России

Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области объявило конкурс на продажу объекта культурного наследия регионального значения — усадьбы XIX века в селе Курмыш Пильнинского округа. Информация об этом размещена на официальной площадке торгов.

Лот представляет собой одноэтажное нежилое здание площадью 232,9 квадратных метров, расположенное на улице Советская, 8. Объект внесен в реестр культурного наследия под наименованием "Главный дом" и датируется второй половиной XIX века. Последним арендатором помещения был магазин.

Стартовая цена усадьбы установлена на уровне символического 1 рубля. При этом кадастровая стоимость объекта составляет 1,37 млн рублей. Шаг конкурса — 68,3 тысячи рублей.

Победителя выберут 1 августа. Согласно условиям, будущий собственник обязан в течение полутора лет после утверждения охранного обязательства разработать проект по сохранению здания и получить разрешение на проведение работ в управлении государственной охраны объектов культурного наследия.

Реставрация должна быть завершена в течение трех лет с момента получения разрешения. При этом инвестор сможет претендовать на меры государственной поддержки, предусмотренные для восстановления ОКН.

Ранее сообщалось, что охотничий домик Баташевых в Выксе купили за 5,5 млн рублей. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ОКН Пильнинский район торги
Поделиться:
Новости по теме
24 мая 2025 16:06  [506] Пожарную каланчу Шухова отреставрировали в Балахнинском округе
22 мая 2025 18:56  [842] Историческая мельница на Щелоковском хуторе может заработать вновь
22 мая 2025 10:45  [897] Объявлен повторный конкурс на воссоздание Триумфальной арки за 312 млн рублей
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных