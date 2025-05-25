Нижегородское минимущества выставило на торги усадьбу XIX века за 1 рубль Общество

Фото: торги России

Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области объявило конкурс на продажу объекта культурного наследия регионального значения — усадьбы XIX века в селе Курмыш Пильнинского округа. Информация об этом размещена на официальной площадке торгов.

Лот представляет собой одноэтажное нежилое здание площадью 232,9 квадратных метров, расположенное на улице Советская, 8. Объект внесен в реестр культурного наследия под наименованием "Главный дом" и датируется второй половиной XIX века. Последним арендатором помещения был магазин.

Стартовая цена усадьбы установлена на уровне символического 1 рубля. При этом кадастровая стоимость объекта составляет 1,37 млн рублей. Шаг конкурса — 68,3 тысячи рублей.

Победителя выберут 1 августа. Согласно условиям, будущий собственник обязан в течение полутора лет после утверждения охранного обязательства разработать проект по сохранению здания и получить разрешение на проведение работ в управлении государственной охраны объектов культурного наследия.

Реставрация должна быть завершена в течение трех лет с момента получения разрешения. При этом инвестор сможет претендовать на меры государственной поддержки, предусмотренные для восстановления ОКН.

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