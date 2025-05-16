Историческая мельница на Щелоковском хуторе может заработать вновь Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Историческая мельница, расположенная на территории архитектурно-этнографического музея-заповедника "Щелоковский хутор" в Нижнем Новгороде, может вновь начать работу. Об этом сообщила глава депкульта Светлана Гуляева на заседании постоянной думской комиссии по соцвопросам, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

По ее словам, сейчас разрабатывается концепция развития музея. Она направлена на создание социокультурного пространства, которое будет способствовать сохранению историко-культурного наследия, укреплению семейных ценностей и формированию деревенской атмосферы, погружающей посетителей в крестьянский быт XVIII-XIX веков.

Концепция разбита на несколько этапов. Первоначальной задачей обозначена реставрация оставшихся объектов культурного наследия.

Одним из ключевых проектов станет восстановление мельницы. Как подчеркнула Светлана Гуляева, механизмы мельницы находятся в рабочем состоянии, однако для их запуска требуется подача воды. Для этого необходимо провести реставрацию плотины, расположенной рядом с объектом.

"После восстановления мельница сможет стать уникальным действующим объектом такого рода в России", - сказал она.

Документация по реконструкции уже разработана и находится на согласовании.

Также в ближайших планах — реставрация Дома Пашковой, редкого примера планировки крестьянской усадьбы. Кроме того, ведётся работа по обновлению проектной документации для объекта федерального значения Покровской церкви. Подготовленные в 2018 году материалы устарели и сейчас перерабатываются с учётом новых требований и коэффициентов.

Параллельно обсуждается создание на базе музея многофункционального центра. Он будет включать выставочное пространство, кинолекторий, лабораторию и административно-технический комплекс.