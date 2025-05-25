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Экономика

Денис Мантуров открыл новое импортозамещающее химпроизводство в Дзержинске

02 июня 2025 18:45  [87] Экономика
Денис Мантуров открыл новое импортозамещающее химпроизводство в Дзержинске

Фото: пресс-служба Правительства РФ

В Дзержинске на территории особой экономической зоны "Кулибин" состоялось торжественное открытие нового химического завода компании "РусСилика". В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров, замгубернатора Нижегородской области Андрей Саносян и председатель совета директоров ГК "Титан" Михаил Сутягинский.

Предприятие будет производить микронизированные силикагели и стабильные силиказоли — материалы, востребованные в более чем 25 отраслях, включая шинную, нефтехимическую, пищевую промышленность, сельское хозяйство, производство бумаги и строительных материалов.

Денис Мантуров отметил, что строительство завода началось два года назад, и запуск производства состоялся раньше запланированного срока — изначально старт был намечен на конец 2025 года. Он подчеркнул, что ранее в России не было промышленных мощностей по выпуску силикагеля, и теперь предприятие сможет полностью покрыть внутренний спрос, а также развивать экспорт.

"Продукция обладает высоким экспортным потенциалом, и уже принято решение о расширении производства. Это важный шаг в достижении технологического суверенитета в химической отрасли", — заявил Мантуров.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил приветствие участникам церемонии, отметив, что запуск завода открывает новые возможности для развития отечественной индустрии. Он подчеркнул экологичность и технологичность производства, а также важность выпуска импортозамещающей продукции.

Проект реализован при поддержке государства. Предприятие получило льготный заем от Фонда развития промышленности в размере 5 млрд рублей. Также был заключен Соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), предусматривающее компенсацию части затрат и предоставление инвестиционных гарантий.

Общий объем инвестиций в строительство завода составил 21 млрд рублей. На предприятии создано более 200 рабочих мест.

По словам Михаила Сутягинского, инновационная технология производства позволяет выпускать силикагели нового поколения, что даст российским производителям конкурентные преимущества и снизит зависимость от импорта.

В рамках визита в регион Денис Мантуров также посетил предприятие "Первая ткацкая фабрика" в Володарске. Здесь впервые в России освоено производство рулонных штор с применением отечественных химических препаратов. Предприятие реализует масштабный проект по импортозамещению в легкой промышленности.

Фабрика оснащена современным оборудованием и выпускает ткацкие и трикотажные полотна из синтетических и смесовых нитей. Объем инвестиций составил более 3,3 млрд рублей. Производственные мощности позволяют выпускать до 11 млн погонных метров продукции в год.

В настоящее время предприятие готовит запуск второй очереди — первого в России производства полиэфирного волокна методом прямого формования. Планируется, что мощность нового производства составит 130 тысяч тонн в год, а количество рабочих мест вырастет до 350.

С 2025 года в России стартовал федеральный проект "Повышение инвестиционной активности" в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика", направленный на создание благоприятных условий для бизнеса и привлечение инвестиций в экономику страны.

Ранее сообщалось, что статус резидентов ОЭЗ "Кулибин" получат два инвестпроекта на 500 млн рублей.

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Теги:
Денис Мантуров Импортозамещение Производство
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