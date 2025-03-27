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Экономика

Саносян оценил ход строительства инфраструктуры в ОЭЗ "Кулибин"

04 апреля 2025 07:32  [138] Экономика
Саносян оценил ход строительства инфраструктуры в ОЭЗ Кулибин

Фото: Никита Духник

Ход реализации инфраструктурных и производственных проектов в особой экономической зоне "Кулибин" оценили заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян, генеральный директор Корпорации развития региона Игорь Ищенко и глава Дзержинска Михаил Клинков. Об этом сообщили в облправительстве. 

По словам Андрея Саносяна, за год с начала масштабных строительных работ на государственной площадке ОЭЗ удалось добиться значительного прогресса. Делегация ознакомилась с текущим состоянием дорожного строительства, возведением производственных корпусов, а также с прокладкой инженерных и телекоммуникационных сетей.

"Резиденты учитывают сроки создания инфраструктуры при планировании своих проектов, поэтому крайне важно обеспечить качественное и своевременное выполнение всех работ. Мы видим высокий интерес со стороны инвесторов — уже одобрены 39 проектов с совокупным объемом вложений свыше 120 миллиардов рублей", — отметил Саносян.

Он также напомнил, что с 2025 года в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика" стартует федеральная инициатива по стимулированию инвестиционной активности.

На сегодняшний день на площадке ОЭЗ продолжается строительство дорог, парковок, систем ливневой канализации, линий связи и электроснабжения. Завершение всех инфраструктурных работ намечено на 2026 год.

Параллельно возводятся девять производственных корпусов и один административный. В нескольких зданиях уже монтируются металлокаркасы и железобетонные конструкции, в других — ведутся работы по устройству фундаментов. Первая очередь корпусов должна быть готова до конца текущего года.

В рамках визита представители региональных и муниципальных властей посетили также строительную площадку компании "Аксис" — резидента ОЭЗ, реализующего проект по созданию завода твердосплавного инструмента. Объем инвестиций в предприятие превышает 3 миллиарда рублей, планируется создание 442 рабочих мест.

Сейчас ведется строительство первой очереди завода, завершение которой ожидается до конца года. В перспективе компания намерена построить промышленный комплекс из трех корпусов общей площадью свыше 60 тысяч квадратных метров. После выхода на полную мощность предприятие будет выпускать до 1 500 тонн продукции в год.

По словам Игоря Ищенко, резиденты обеспечены временными дорогами, что позволяет им вести работы на своих участках без задержек. Строительство коммуникаций синхронизировано с графиками запуска производств, чтобы обеспечить предприятия всеми необходимыми ресурсами.

Михаил Клинков подчеркнул, что реализация столь масштабного проекта играет ключевую роль в развитии Дзержинска. По его словам, запуск новых производств даст импульс развитию городской инфраструктуры, социальной сферы и укрепит статус города как центра химической промышленности.

Особая экономическая зона "Кулибин" была создана в мае 2020 года. Весной 2023 года ее площадь увеличилась в десять раз — до 724,7 гектара. В ноябре 2024 года подана заявка на дальнейшее расширение в границах округа г. Бор.

Сегодня в состав ОЭЗ входят государственная территория площадью более 400 гектаров и частные площадки: ДПО "Пластик", "Ока-Полимер" и "Синтез ОКА".

Резиденты ОЭЗ получают значительные налоговые преференции: ставка налога на прибыль в первые пять лет составляет 2 %, в следующие пять лет — 5 %, а затем — 14,5 %. Также на территории зоны действуют нулевые ставки по налогам на имущество, землю и транспорт.

Нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика", инициированный Президентом России Владимиром Путиным, станет основой новой модели роста. Он включает в себя поддержку малого и среднего бизнеса, повышение производительности труда, стимулирование инвестиций, развитие низкоуглеродной экономики и совершенствование государственной системы статистики и прогнозирования.

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Теги:
оэз Промышленность
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