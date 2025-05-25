"Нижегородэлектротранс" отправит на утилизацию 41 старый троллейбус Общество

В Нижнем Новгороде завершилась эпоха: 41 троллейбус, долгое время работавший на городских маршрутах, будет списан и отправлен в металлолом. Об этом говорится в информации, размещённой на официальной площадке торгов.

Государственное предприятие "Нижегородэлектротранс" выставило на аукцион партию списанной техники общим весом 167,4 тонны. Торги назначены на 30 июня.

В перечень попали троллейбусы, выпущенные в период с 1984 по 2010 год. Основная часть машин — 2006 года выпуска. Перед тем как отправить технику на утилизацию, с неё были демонтированы пригодные узлы и детали. Изъятые запчасти отправлены на склад для дальнейшего использования.

Начальная цена лота составляет чуть более 2 миллионов рублей. Повышение ставки на аукционе будет происходить с шагом в 5%.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде начались испытания нового троллейбуса модели "Адмирал", способного передвигаться без контактной сети.