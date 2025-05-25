Пляжи Нижнего Новгорода: где можно купаться в 2025 году
Проблема не в еде: врач рассказал, как худеть с умом
Семьи участников СВО получат ипотеку под 2%
Новый штамм коронавируса угрожает Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
03 июня 2025 09:00  [53] "Нижегородэлектротранс" отправит на утилизацию 41 старый троллейбус
03 июня 2025 08:00  [113] Школьники из приграничных регионов смогут поступить в ННГУ без ЕГЭ
03 июня 2025 07:00  [158] Проект МКД для переселенцев из ветхого жилья на Автозаводе не прошел госэкспертизу
02 июня 2025 19:00  [263] Еще один довоенный дом снесут на Правде в Нижнем Новгороде по КРТ
02 июня 2025 18:11  [228] Инженерный квест для школьников провели на заводе ОМК в Выксе
02 июня 2025 17:52  [285] Граффити в память об участнике СВО появилось в Автозаводском районе
02 июня 2025 17:44  [222] МТС Линк и ПИМУ подписали соглашение о сотрудничестве
02 июня 2025 17:35  [230] "Кнопку безопасности" предложили внедрить на "Госуслугах" для сообщений о ЧC
02 июня 2025 17:16  [314] Нижегородское минимущества выставило на торги усадьбу XIX века за 1 рубль
02 июня 2025 16:51  [198] Счастливое детство: активисты партии "Единая Россия" поздравили юных нижегородцев с праздником
Общество

"Нижегородэлектротранс" отправит на утилизацию 41 старый троллейбус

03 июня 2025 09:00  [53] Общество
Нижегородэлектротранс отправит на утилизацию 41 старый троллейбус

В Нижнем Новгороде завершилась эпоха: 41 троллейбус, долгое время работавший на городских маршрутах, будет списан и отправлен в металлолом. Об этом говорится в информации, размещённой на официальной площадке торгов.

Государственное предприятие "Нижегородэлектротранс" выставило на аукцион партию списанной техники общим весом 167,4 тонны. Торги назначены на 30 июня.

В перечень попали троллейбусы, выпущенные в период с 1984 по 2010 год. Основная часть машин — 2006 года выпуска. Перед тем как отправить технику на утилизацию, с неё были демонтированы пригодные узлы и детали. Изъятые запчасти отправлены на склад для дальнейшего использования.

Начальная цена лота составляет чуть более 2 миллионов рублей. Повышение ставки на аукционе будет происходить с шагом в 5%.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде начались испытания нового троллейбуса модели "Адмирал", способного передвигаться без контактной сети.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
торги Троллейбус
Поделиться:
Новости по теме
20 мая 2025 18:01  [665] Власти рассматривают запуск троллейбуса до микрорайона Седьмое небо
20 мая 2025 16:12  [823] "Безрогий" троллейбус начал обкатку с пассажирами в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных