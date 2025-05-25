Следователи возбудили дело после гибели женщины при пожаре на улице Пермякова Происшествия

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины в результате пожара в многоквартирном доме.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета России, дело открыто по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ — "причинение смерти по неосторожности".

Возгорание произошло днём 30 мая в одном из домов на улице Пермякова. В ходе происшествия погибла женщина. При осмотре тела погибшей следователи не обнаружили видимых телесных повреждений, указывающих на признаки насильственной смерти.

Кроме того, в результате пожара пострадали несколько жильцов, в том числе ребёнок. Они госпитализированы.

Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти погибшей. Также будет проведено пожарно-техническое исследование, чтобы определить источник и характер возгорания.

Следователи продолжают проводить комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, что по факту пожара также проводится прокурорская проверка.

Сообщалось, что пожар на Пермякова локализован на площади 900 кв. метров.