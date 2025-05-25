Драка в кафе на Нижневолжской набережной закончилась проверкой полиции

Сотрудники нижегородской полиции инициировали проверку после инцидента, произошедшего в одном из кафе на Нижневолжской набережной. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.
По данным правоохранительных органов, 1 июня 2025 года в отделение поступили два заявления от девушек. Обе сообщили, что стали жертвами нападения со стороны неизвестных лиц, в результате чего получили телесные повреждения.
Пострадавших направили на судебно-медицинскую экспертизу. Специалисты должны определить степень тяжести вреда, причиненного их здоровью.
В настоящее время полицейские продолжают устанавливать всех участников конфликта, а также выясняют точные обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось о драке школьниц в Дзержинске. В полицию обратилась мать 14-летней девочки. Она рассказала, что ее дочку избили возле школы. Глава Следкома России Александр Бастрыкин потребовал отчет о ходе проверки по факту случившегося.
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