Драка в кафе на Нижневолжской набережной закончилась проверкой полиции Происшествия

Сотрудники нижегородской полиции инициировали проверку после инцидента, произошедшего в одном из кафе на Нижневолжской набережной. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По данным правоохранительных органов, 1 июня 2025 года в отделение поступили два заявления от девушек. Обе сообщили, что стали жертвами нападения со стороны неизвестных лиц, в результате чего получили телесные повреждения.

Пострадавших направили на судебно-медицинскую экспертизу. Специалисты должны определить степень тяжести вреда, причиненного их здоровью.

В настоящее время полицейские продолжают устанавливать всех участников конфликта, а также выясняют точные обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось о драке школьниц в Дзержинске. В полицию обратилась мать 14-летней девочки. Она рассказала, что ее дочку избили возле школы. Глава Следкома России Александр Бастрыкин потребовал отчет о ходе проверки по факту случившегося.