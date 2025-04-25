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Происшествия

Подростковая банда терроризирует жителей Ленинского района

26 апреля 2025 08:19  [32] Происшествия
Подростковая банда терроризирует жителей Ленинского района

Жители улицы Радио в Ленинском районе Нижнего Новгорода пожаловались на действия агрессивной подростковой группировки. Как сообщает программа "Кстати..." (16+), банда из нескольких десятков человек нападает на прохожих и таранит припаркованные автомобили.

По словам местной жительницы Юлии, недавно группа подростков атаковала нескольких мужчин, стоявших во дворе. После этого нападавшие пригрозили, что вызовут "старших". Вскоре подъехал автомобиль, из которого вышли взрослые, и началась серьезная драка. К моменту приезда двух патрульных машин участники конфликта уже скрылись.

Очевидцы также рассказали, что подростки на "Жигулях" неоднократно намеренно врезались в автомобили во дворе. Зафиксировано как минимум три подобных случая. Жители обратились в ГАИ, однако, по их словам, там сообщили, что машина хулиганов не числится за каким-либо владельцем.

"Разбили мою машину. Меня вызвали на улицу, я думала, чтобы оформить ДТП. Но вместо этого меня начали оскорблять, говоря: "Это наш брат сделал. Брата мы никогда не сдадим. А ты кто такая?" Меня полчаса унижали. Машина до сих пор разбита, ремонт обойдется в 300-400 тысяч рублей", — рассказала одна из пострадавших жительниц.

Кроме того, местные жители жалуются, что подростки регулярно гоняют на автомобилях по двору, несмотря на то что рядом расположена школа и гуляют маленькие дети. По ночам компании включают громкую музыку и устраивают «национальные танцы», как их называют очевидцы.

По словам жильцов, они неоднократно обращались к участковому. Однако тот заявил, что подростки ничего не нарушают, а массовые сборища во дворе не являются преступлением.

Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, по фактам происшествий 21 и 22 апреля в полицию поступили два заявления от местных жителей.

По одному из заявлений уже возбуждено уголовное дело по факту причинения вреда здоровью. По второму случаю проводится процессуальная проверка, окончательное решение будет принято после получения результатов судебно-медицинской экспертизы.

Один из предполагаемых участников, сидя в "Жигулях", заявил, что ему нет 18 лет. По его словам, он просто прятался в машине от дождя и ничего о драках и жалобах не знает.

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Теги:
Бандитизм Дети Уголовное дело
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