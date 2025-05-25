Стали известны районы Нижегородской области, где больше всего заболевших ВИЧ Общество

С начала 2024 года случаи заражения ВИЧ-инфекцией зафиксированы во всех муниципальных образованиях Нижегородской области. Однако наибольшее число заболевших приходится на 10 территорий региона. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Лидером по уровню заболеваемости стал Шахунский округ — здесь показатель составил 1102,9 случая на 100 тысяч человек. За ним следуют Бор (1021) и Лысковский округ (980,6).

Также в десятку муниципалитетов с самой высокой распространённостью ВИЧ вошли Балахнинский (917,8), Богородский (897,8), Нижний Новгород (774,8), Дальнеконстантиновский (730,1), Большемурашкинский (708,3), Тоншаевский (695,5) и Кстовский округа (684,5).

По словам специалистов Роспотребнадзора, эпидемиологическая ситуация по ВИЧ в регионе остаётся непростой. Общий уровень поражённости составляет 649,1 случая на 100 тысяч населения, что эквивалентно примерно 0,6% жителей области.

Наиболее уязвимая возрастная группа — от 31 до 40 лет. Всего в Нижегородской области зарегистрировано 20 137 человек, живущих с ВИЧ (без учёта заключённых). Из них 44,7% составляют женщины.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в Нижегородской области было зарегистрировано 17 случаев ВИЧ-инфекции среди детей и подростков.