Пляжи Нижнего Новгорода: где можно купаться в 2025 году
Новый штамм коронавируса угрожает Нижегородской области
Проблема не в еде: врач рассказал, как худеть с умом
Семьи участников СВО получат ипотеку под 2%
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
03 июня 2025 10:24  [88] Стали известны районы Нижегородской области, где больше всего заболевших ВИЧ
03 июня 2025 10:17  [61] Дополнительный отпуск для многодетных родителей предложили ввести в России
03 июня 2025 09:55  [112] Законопроект об ограничениях на продажу алкоголя в Нижегородской области доработают
03 июня 2025 09:00  [190] "Нижегородэлектротранс" отправит на утилизацию 41 старый троллейбус
03 июня 2025 08:00  [144] Школьники из приграничных регионов смогут поступить в ННГУ без ЕГЭ
03 июня 2025 07:00  [196] Проект МКД для переселенцев из ветхого жилья на Автозаводе не прошел госэкспертизу
02 июня 2025 19:00  [284] Еще один довоенный дом снесут на Правде в Нижнем Новгороде по КРТ
02 июня 2025 18:11  [241] Инженерный квест для школьников провели на заводе ОМК в Выксе
02 июня 2025 17:52  [302] Граффити в память об участнике СВО появилось в Автозаводском районе
02 июня 2025 17:44  [235] МТС Линк и ПИМУ подписали соглашение о сотрудничестве
Общество

Стали известны районы Нижегородской области, где больше всего заболевших ВИЧ

03 июня 2025 10:24  [88] Общество
Стали известны районы Нижегородской области, где больше всего заболевших ВИЧ

С начала 2024 года случаи заражения ВИЧ-инфекцией зафиксированы во всех муниципальных образованиях Нижегородской области. Однако наибольшее число заболевших приходится на 10 территорий региона. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Лидером по уровню заболеваемости стал Шахунский округ — здесь показатель составил 1102,9 случая на 100 тысяч человек. За ним следуют Бор (1021) и Лысковский округ (980,6).

Также в десятку муниципалитетов с самой высокой распространённостью ВИЧ вошли Балахнинский (917,8), Богородский (897,8), Нижний Новгород (774,8), Дальнеконстантиновский (730,1), Большемурашкинский (708,3), Тоншаевский (695,5) и Кстовский округа (684,5).

По словам специалистов Роспотребнадзора, эпидемиологическая ситуация по ВИЧ в регионе остаётся непростой. Общий уровень поражённости составляет 649,1 случая на 100 тысяч населения, что эквивалентно примерно 0,6% жителей области.

Наиболее уязвимая возрастная группа — от 31 до 40 лет. Всего в Нижегородской области зарегистрировано 20 137 человек, живущих с ВИЧ (без учёта заключённых). Из них 44,7% составляют женщины.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в Нижегородской области было зарегистрировано 17 случаев ВИЧ-инфекции среди детей и подростков.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье СПИД
Поделиться:
Новости по теме
29 ноября 2024 18:03  [1033] Соломон Апоян: "В Нижегородской области снизилась заболеваемость ВИЧ"
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных