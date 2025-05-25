"Пари НН" может вернуться в РПЛ из-за проблем с лицензией у другого клуба Спорт

Футбольный клуб "Пари НН" сохраняет шансы остаться в Российской премьер-лиге, несмотря на поражение в стыковых матчах.

Как сообщает издание "РБ Спорт" со ссылкой на генерального директора нижегородской команды Давида Мелик-Гусейнова, ситуация изменилась после того, как ФК "Химки" не прошел процедуру лицензирования.

По словам Мелик-Гусейнова, в случае окончательного отказа "Химкам" в лицензии, именно "Пари НН" может занять их место в РПЛ в следующем сезоне.

"Официальное обсуждение этого вопроса запланировано на ближайшее время. Сейчас решение находится в ведении РФС и РПЛ", — сообщил руководитель клуба.

Он подчеркнул, что основное — это соблюдение принципов справедливости и соответствие всем регламентирующим нормам.

Ранее сообщалось, что гендиректор ФК "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов вновь опроверг слухи о якобы грядущей смене тренера в нижегородской команде.