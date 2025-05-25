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Общество

Администрация завершила весеннее озеленение центра Нижнего Новгорода

03 июня 2025 10:53  [121] Общество
Администрация завершила весеннее озеленение центра Нижнего Новгорода

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородском районе подвели итоги весенней кампании по озеленению центральных улиц города.

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в районной администрации, в мае 2025 года были высажены новые деревья и кустарники в сквере народного художника Гусева. Благоустройство этой территории осуществляется в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды".

Также сотрудники городского МКУ "Горкомэкология" провели работы по озеленению на набережной Гребного канала. Кроме того, деревья минувшей весной посадили на улицах Минина, Ульянова и Семашко.

В администрации также напомнили, что ранее масштабные посадки зелёных насаждений уже проводились на главное пешеходной улице Нижнего Новгорода Большой Покровской — в 2021 и 2023 годах.

Ранее сообщалось, что саженцы голубой ели, туи, спиреи, жасмина высадили в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.

Напомним также, что почти 118 млн рублей было выделено на озеленение Нижегородского и Канавинского районов Нижнего Новгорода в 2025 году.

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Теги:
Нижегородский район озеленение
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