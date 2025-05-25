Проект фуникулера в Городце получил одобрение госэкспертизы

Проект строительства фуникулера в исторической части Городца Нижегородской области успешно прошёл государственную экспертизу, сообщает ИА "Время Н".
В муниципальном казённом учреждении "Городецстройсервис" отметили, что подъемник будет располагаться на спуске к Волге, вблизи музейно-туристического комплекса "Город мастеров".
Фуникулер рассчитан на перевозку до 25 человек за один рейс. Пропускная способность системы составит более 500 пассажиров в час в одном направлении.
Как уточнили в учреждении, положительное заключение получено как на проектно-сметную документацию, так и на результаты инженерных изысканий, проведённых в рамках подготовки к строительству.
В настоящее время ведётся работа по включению проекта в инвестиционную программу. Реализация намечена на 2026–2027 годы.
Предполагается, что финансирование строительства будет осуществляться за счёт бюджетных средств.
Ранее сообщалось, что туристам стал доступен аудиогид на маршруте Нижний Новгород - Городец.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+