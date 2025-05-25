Пляжи Нижнего Новгорода: где можно купаться в 2025 году
Новый штамм коронавируса угрожает Нижегородской области
Семьи участников СВО получат ипотеку под 2%
Проблема не в еде: врач рассказал, как худеть с умом
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
03 июня 2025 11:58  [61] МТС и власти Дагестана начинают цифровую трансформацию всех школ региона
03 июня 2025 11:54  [88] Новая гостиница может появиться в СНТ на территории Нижнего Новгорода
03 июня 2025 11:32  [98] Проект фуникулера в Городце получил одобрение госэкспертизы
03 июня 2025 10:53  [141] Администрация завершила весеннее озеленение центра Нижнего Новгорода
03 июня 2025 10:24  [519] Стали известны районы Нижегородской области, где больше всего заболевших ВИЧ
03 июня 2025 10:17  [131] Дополнительный отпуск для многодетных родителей предложили ввести в России
03 июня 2025 09:55  [182] Законопроект об ограничениях на продажу алкоголя в Нижегородской области доработают
03 июня 2025 09:00  [236] "Нижегородэлектротранс" отправит на утилизацию 41 старый троллейбус
03 июня 2025 08:00  [161] Школьники из приграничных регионов смогут поступить в ННГУ без ЕГЭ
03 июня 2025 07:00  [216] Проект МКД для переселенцев из ветхого жилья на Автозаводе не прошел госэкспертизу
Общество

Проект фуникулера в Городце получил одобрение госэкспертизы

03 июня 2025 11:32  [98] Общество
Проект фуникулера в Городце получил одобрение госэкспертизы

Проект строительства фуникулера в исторической части Городца Нижегородской области успешно прошёл государственную экспертизу, сообщает ИА "Время Н".

В муниципальном казённом учреждении "Городецстройсервис" отметили, что подъемник будет располагаться на спуске к Волге, вблизи музейно-туристического комплекса "Город мастеров".

Фуникулер рассчитан на перевозку до 25 человек за один рейс. Пропускная способность системы составит более 500 пассажиров в час в одном направлении.

Как уточнили в учреждении, положительное заключение получено как на проектно-сметную документацию, так и на результаты инженерных изысканий, проведённых в рамках подготовки к строительству.

В настоящее время ведётся работа по включению проекта в инвестиционную программу. Реализация намечена на 2026–2027 годы.

Предполагается, что финансирование строительства будет осуществляться за счёт бюджетных средств.

Ранее сообщалось, что туристам стал доступен аудиогид на маршруте Нижний Новгород - Городец.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Городец Строительство фуникулер
Поделиться:
Новости по теме
29 мая 2025 09:20  [500] Городец уcтановил международные связи с Ираном и Эфиопией
20 мая 2025 13:56  [517] Масштабная реконструкция Городецкого гидроузла завершится в конце 2026 года
06 мая 2025 13:15  [659] Городецкий округ получил первый миллион от турналога
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных