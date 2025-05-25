Водоканал объяснил, почему в Нижнем Новгороде иногда ощущается противный запах Общество

Периодически возникающие неприятные запахи в разных районах Нижнего Новгорода имеют множество причин, и сводить их к одному источнику некорректно. Об этом 3 июня сообщили в АО "Нижегородский водоканал", комментируя сообщения в СМИ о якобы постоянном запахе от станции аэрации на Гребном канале.

На предприятии отметили, что Нижний Новгород имеет сложный рельеф, вытянутую форму и множество природных преград, таких как холмы и две крупные реки. Эти особенности способствуют тому, что воздушные массы могут задерживаться в отдельных районах города, что и влияет на локализацию запахов.

По словам представителей водоканала, в зависимости от района, причины возникновения запаха и пути их устранения могут отличаться. Например, в Верхних Печёрах и Афонино жители жалуются на запах сероводорода и химические ароматы. По данным городской администрации, возможным источником таких запахов являются так называемые "чёрные" ассенизаторы — водители, незаконно сливающие сточные воды в ливневую и бытовую канализацию. Власти прилагают усилия по выявлению и пресечению таких нарушений.

Что касается станции аэрации на набережной Гребного канала, то она функционирует уже более полувека и ежедневно очищает от 620 до 720 тысяч кубометров сточных вод. При определённом направлении ветра возможно кратковременное появление запаха сероводорода вблизи объекта. Однако, как подчёркивают в водоканале, этот запах не распространяется на отдалённые районы, такие как Канавинский, Автозаводский, Приокский и Бор.

Сейчас на станции завершается первый этап масштабной реконструкции. Кроме того, в районе Мещерского озера продолжается ремонт крупного канализационного коллектора. Работы ведутся без остановки приёма стоков, что также может вызывать временные запахи.

В водоканале напомнили, что в черте города расположено множество промышленных предприятий, деятельность которых также может оказывать влияние на качество воздуха в отдельных зонах.

Ранее сообщалось, что источником неприятного запаха на Бору занялись местные власти. Напомним также, что в мае Росприроднадзор выявил очередные нарушения на Нижегородской станции аэрации.