Суд обязал "Ситиматик – Нижний Новгород" выплатить миллионы за ущерб почве Общество

Арбитражный суд Нижегородской области постановил взыскать с акционерного общества "Ситиматик – Нижний Новгород" свыше 4,7 миллиона рублей в качестве компенсации за ущерб, нанесённый почвам в результате эксплуатации Городецкого полигона твёрдых бытовых отходов.

Нарушения экологических норм были выявлены в 2021 году в рамках плановой проверки, проведённой инспекторами Межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия. Согласно результатам отбора проб в санитарно-защитной зоне полигона, в почве зафиксировано превышение допустимых концентраций нефтепродуктов, меди, свинца, никеля, цинка, нитратов и нитритов.

По итогам проверки предприятие было признано виновным в нарушении требований природоохранного законодательства и привлечено к административной ответственности по части 2 статьи 8.7 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Суд подтвердил правомерность действий надзорного органа, а также назначил штрафные санкции.

Росприроднадзором был произведён расчёт экологического ущерба, однако компания отказалась возмещать его в добровольном порядке, что вынудило ведомство обратиться в суд.

АО "Ситиматик – Нижний Новгород" настаивало на своей невиновности, заявляя, что не использует в своей деятельности участки земли, расположенные рядом с полигоном. Тем не менее, суд отклонил эти аргументы, указав, что наличие санитарно-защитной и охранной зоны не освобождает юридическое лицо от ответственности за состояние окружающей среды.

Суд установил, что полигон оказывает негативное влияние на почвы, а предприятие не обеспечило должный контроль за состоянием земель и не предприняло мер по устранению последствий загрязнения.

После вступления решения в законную силу вся сумма взыскания будет перечислена в бюджет соответствующего муниципального образования.

Ранее сообщалось, что Росприроднадзор организовал проверки полигонов "Ситиматик – НН" после жалоб и пожара.