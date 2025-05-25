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Происшествия

Нижегородский суд вынес наказание трем организаторам смертельной прогулки на яхте

03 июня 2025 17:28  [113] Происшествия
Суд наказал троих нижегородцев за гибель пассажира на перевернувшейся яхте

Нижегородский районный суд вынес приговор по делу о трагическом инциденте, произошедшем летом 2023 года на реке Волге в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

На скамье подсудимых оказались трое местных жителей. Двое из них признаны виновными в оказании небезопасных услуг, повлекших смерть человека по неосторожности (пункты "а", "в" части 2 статьи 238 УК РФ). Третий — в нарушении правил эксплуатации водного транспорта, также повлекшем смерть (часть 2 статьи 263 УК РФ).

Суд установил, что предприниматель и владелец парусных яхт марки "Ракета 610" незаконно организовали платные прогулки по Волге. К управлению одной из яхт они допустили несовершеннолетнего, не имеющего необходимых навыков и квалификации.

Перед выходом на воду организаторы не обеспечили пассажиров спасательными жилетами, не провели инструктаж по технике безопасности и допустили превышение допустимого количества людей на борту. Кроме того, они проигнорировали предупреждения спасательных служб о резком ухудшении погодных условий.

В результате халатных действий одна из яхт перевернулась в районе с сильным течением. Один из пассажиров погиб.

Суд учел позицию государственного обвинителя и назначил наказания: предприниматель приговорен к 1 году и 8 месяцам принудительных работ с удержанием 10% заработной платы, владелец яхт — к 2 годам принудительных работ с таким же удержанием, а несовершеннолетний шкипер получил 2 года условно с испытательным сроком 1 год.

Ранее сообщалось, что в начале мая теплоход "Александр Радищев" с пассажирами внезапно встал на якорь на Волге в Кстовском районе. 

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Теги:
Прокуратура Суд Судоходство
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