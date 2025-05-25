Нижегородца оштрафовали за выражение ненависти к женщине в интернете Происшествия

Администратор сообщества "Мужское просвещение" в социальной сети "ВКонтакте" признан виновным в распространении контента, унижающего достоинство женщин. Такое решение вынес Нижегородский районный суд. Об этом свидетельствуют данные из картотеки административных дел.

В судебном постановлении отмечается, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Центра по противодействию экстремизму обнаружили, что мужчина разместил в управляемом им паблике изображение с мужчиной и женщиной, сидящей на столе. Женщина на фото была перечеркнута красными линиями, а подпись под изображением содержала призывы не допускать женщин к власти, так как это станет причиной разрушения всего того порядка, имиджа и авторитета, который руководитель долго пытался создать.

В материалах дела также содержалась справка МВД, подтверждающая, что размещенный текст носит негативный и дискриминирующий характер.

На заседании фигурант признал вину. Это было учтено как смягчающее обстоятельство.

Судья пришёл к выводу, что действия мужчины подпадают под статью 20.3.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ — возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Поскольку в действиях не усматривается состава уголовно наказуемого деяния, суд ограничился административным взысканием.

По итогам рассмотрения дела мужчине назначен штраф в размере 10 тысяч рублей. Суд указал, что эта мера наказания соответствует принципам справедливости и должна способствовать предупреждению новых правонарушений.

Ранее сообщалось, что Нижегородский суд вынес приговор 14 организаторам игорных клубов.