Юных победителей международной ИТ-олимпиады наградили в Нижнем Новгороде на ЦИПРе Общество

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Международная ИТ-олимпиада для школьников, посвящённая искусственному интеллекту и кибербезопасности, завершилась 3 июня в Нижнем Новгороде в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России" ("ЦИПР").

В торжественной церемонии награждения приняли участие заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Григоренко, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и президент Сбербанка Герман Греф.

По словам Дмитрия Григоренко, проведение финала олимпиады на площадке "ЦИПР" символично: здесь демонстрируются передовые цифровые решения, за которыми стоят талантливые специалисты. Он отметил, что за последние пять лет количество бюджетных мест в вузах по ИТ-направлениям увеличилось в 2,5 раза, а более 230 тысяч студентов уже получили профильное образование.

Также он подчеркнул, что крупные компании активно участвуют в подготовке кадров. В рамках нацпроекта "Экономика данных" развиваются новые программы обучения в сферах микроэлектроники, робототехники, искусственного интеллекта и беспилотных технологий.

В олимпиаде приняли участие школьники из 51 страны, а также представители различных регионов России. В финал вышли команды из Кубы, Таиланда, Индии, Китая, Вьетнама, Мозамбика, Таджикистана, Туркменистана и Шри-Ланки. Российскую сторону представили школьники из Москвы, Московской, Нижегородской, Иркутской, Свердловской и Оренбургской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, Республики Мордовия и Краснодарского края.

Финальные испытания проходили в формате CTF (Capture The Flag) и охватывали ключевые направления информационной безопасности и искусственного интеллекта. Участники решали задачи, разделённые на пять категорий.

В направлении Pwn участники выявляли и использовали уязвимости в бинарных файлах. В категории Reverse Engineering анализировали программы без доступа к исходному коду. В разделе Forensics восстанавливали цифровые данные и следы. В категории Web проверяли веб-приложения на безопасность. В Misc решали нестандартные задачи, включая криптоанализ, стеганографию и алгоритмические головоломки.

Победителем олимпиады стала команда "0xY1", в которую вошли участники из Нижегородской и Московской областей, а также из Ханты-Мансийского автономного округа. Второе место заняла команда "КапибарыCTF" из Москвы, Московской и Ярославской областей и Башкортостана. Третье место досталось команде ZipBomb, полностью представленной москвичами.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил важность международного сотрудничества в сфере ИТ-образования и подчеркнул, что участие в олимпиаде уже является достижением. Он выразил особую радость в связи с тем, что в команде-победителе есть представительница Нижегородской области.

Генеральным партнёром мероприятия выступил Сбербанк, а технологическим партнёром – международная школа программирования и математики "Алгоритмика".

Герман Греф, обращаясь к участникам, подчеркнул, что участие в олимпиаде – это не просто конкурс, а важный шаг в профессиональное будущее. Он пожелал школьникам уверенности и стойкости, отметив, что именно они будут формировать цифровое будущее страны.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин положительно оценил усилия Нижегородской области по созданию современной инфраструктуры ИТ-образования.