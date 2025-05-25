Дом, гараж и машина сгорели в Борском округе

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В деревне Мякотинское, расположенной в Борском муниципальном округе, произошел крупный пожар.
Как сообщили в нижегородском МЧС, возгорание началось в жилом доме и быстро распространилось на надворные постройки, включая гараж с автомобилем.
К моменту прибытия первых расчетов пожарной охраны все объекты уже были объяты пламенем. Площадь возгорания составила порядка 400 квадратных метров.
Сотрудники МЧС России оперативно локализовали пожар и не допустили его распространения на соседние жилые дома. Благодаря их действиям удалось избежать человеческих жертв.
По предварительным данным, серьезность происшествия усугубило позднее обнаружение огня и задержка с вызовом пожарных.
Причины возгорания предстоит установить дознавателям МЧС. Специалисты уже начали расследование обстоятельств случившегося.
Ранее пожарные назвали вероятную причину возгорания на заводе в Заволжье Нижегородской области.
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