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Происшествия

Дом, гараж и машина сгорели в Борском округе

04 июня 2025 10:45  [88] Происшествия
Дом, гараж и машина сгорели в Борском округе

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

В деревне Мякотинское, расположенной в Борском муниципальном округе, произошел крупный пожар.

Как сообщили в нижегородском МЧС, возгорание началось в жилом доме и быстро распространилось на надворные постройки, включая гараж с автомобилем.

К моменту прибытия первых расчетов пожарной охраны все объекты уже были объяты пламенем. Площадь возгорания составила порядка 400 квадратных метров.

Сотрудники МЧС России оперативно локализовали пожар и не допустили его распространения на соседние жилые дома. Благодаря их действиям удалось избежать человеческих жертв.

По предварительным данным, серьезность происшествия усугубило позднее обнаружение огня и задержка с вызовом пожарных.

Причины возгорания предстоит установить дознавателям МЧС. Специалисты уже начали расследование обстоятельств случившегося.

Ранее пожарные назвали вероятную причину возгорания на заводе в Заволжье Нижегородской области.

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Теги:
Борский г.о. МЧС Пожар
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