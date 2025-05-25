Продажу алкоголя в Нижнем Новгороде запретят на три недели из-за выпускных Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде временно запретят розничную продажу алкоголя в местах проведения массовых мероприятий, приуроченных к школьным выпускным. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте развития предпринимательства.

Ограничение вводится на основании подпункта 6 пункта 1 статьи 8 закона Нижегородской области "О регулировании отдельных правоотношений в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Нижегородской области".

Согласно документу, реализация алкогольной продукции запрещается на время проведения согласованных с городскими властями мероприятий. Каждое образовательное учреждение самостоятельно определяет дату выпускного вечера.

Таким образом, на территории областного центра в период проведения выпускных вечеров торговые точки, расположенные вблизи мест празднования, не смогут продавать спиртное.

В Нижнем Новгороде школьные выпускные пройдут с 25 июня по 16 июля.

Ранее сообщалось, что законопроект об ограничениях на продажу алкоголя в Нижегородской области снова доработают.