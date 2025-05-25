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Происшествия

Почти 150 нижегородцев отравились алкоголем в 2024 году

03 июня 2025 19:15  [91] Происшествия
146 нижегородцев отравились алкоголем в 2024 году

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области за 2024 год зафиксировано 146 случаев отравлений алкогольной продукцией. Это значительно меньше, чем в 2023 году — тогда было 233 подобных инцидента. Соответствующие данные приведены в отчете регионального Роспотребнадзора.

Большинство отравлений связано с употреблением суррогатного алкоголя — 135 случаев. Это составляет 44,5% от общего числа зарегистрированных инцидентов.

Несмотря на сокращение числа отравлений, уровень смертности от токсического действия алкоголя остаётся высоким. В 2023 году от подобных отравлений скончались 11 человек. Для сравнения, в 2022 году было зафиксировано 7 смертей.

Все летальные случаи в 2023 году были вызваны употреблением суррогатов — метанола, спиртов и других опасных заменителей этанола.

Контроль за качеством алкогольной продукции в регионе осуществляют специалисты соответствующего управления. Под их надзором находятся 1321 юридическое лицо, связанное с производством и реализацией алкоголя. Эти компании работают на 6318 предприятиях.

На территории области функционируют один спиртзавод, четыре ликеро-водочных завода и пять предприятий по производству пива.

В 2024 году проведены проверки на 325 объектах, торгующих алкогольной продукцией. На пяти из них были выявлены нарушения, касающиеся условий хранения и сроков реализации. По результатам проверок к административной ответственности привлечены пять должностных лиц. Общая сумма наложенных штрафов составила 84,5 тысячи рублей.

Также в текущем году проведено лабораторное исследование 287 образцов алкогольной продукции, включая три пробы импортного происхождения. Все образцы соответствовали установленным нормативам.

Ранее сообщалось, что на проект регионального закона об ужесточении правил розничной продажи алкогольной продукции в Нижегородской области поступило 144 замечания, поэтому он был отправлен на доработку. 

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Теги:
Алкоголь Отравление Роспотребнадзор
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