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Общество

Нижегородцы побили рекорд по потреблению крепкого алкоголя в апреле

20 мая 2025 17:28  [48] Общество
Нижегородцы побили рекорд по потреблению крепкого алкоголя в апреле

Фото: Александр Воложанин

Росстат зафиксировал рост потребления алкоголя в Нижегородской области. Свежие данные о потреблении алкогольных напитков опубликованы ведомством в Международный день пьяницы. 

По итогам апреля в Нижегородской области зафиксирован рекордный показатель — 9,26 литра чистого спирта на одного жителя. Это значение превышает средний уровень по России, который составил 8,32 литра на душу населения.

Ранее сообщалось, что за 2024 году на 13,1% увеличились объемы продаж в регионе крепкого алкоголя, при этом в целом по стране продажи таких напитков, за исключением водки, выросли на 10,2%. Выросло и количество новых случаев алкоголизма. Их зафиксировано на 68 больше, чем в 2023-м. 

Также мы рассказывали, что практически каждое десятое преступление в 2025 году в Нижнем Новгороде совершено в состоянии алкогольного опьянения. 

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Теги:
Алкоголь Здоровье Статистика
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