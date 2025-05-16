Нижегородцы побили рекорд по потреблению крепкого алкоголя в апреле Общество

Фото: Александр Воложанин

Росстат зафиксировал рост потребления алкоголя в Нижегородской области. Свежие данные о потреблении алкогольных напитков опубликованы ведомством в Международный день пьяницы.

По итогам апреля в Нижегородской области зафиксирован рекордный показатель — 9,26 литра чистого спирта на одного жителя. Это значение превышает средний уровень по России, который составил 8,32 литра на душу населения.

Ранее сообщалось, что за 2024 году на 13,1% увеличились объемы продаж в регионе крепкого алкоголя, при этом в целом по стране продажи таких напитков, за исключением водки, выросли на 10,2%. Выросло и количество новых случаев алкоголизма. Их зафиксировано на 68 больше, чем в 2023-м.

Также мы рассказывали, что практически каждое десятое преступление в 2025 году в Нижнем Новгороде совершено в состоянии алкогольного опьянения.